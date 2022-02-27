Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автобусные маршруты в Новых Черемушках временно изменятся

Евгений Белоусов

Город
Автобусные маршруты в Новых Черемушках временно изменятся
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Новые Черёмушки Карта всех событий

С 28 февраля временно изменится ряд автобусных маршрутов в Новых Черемушках. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Изменения в маршрутах связаны с проведением ремонтных работ первого филиала поликлиники № 22 на улице Цюрупы. Так, маршрут с5 продлевается от метро «Новые Черемушки» до Черемушкинского рынка. Маршруты 153 и 684 объединяются в единый маршрут 153 «Метро «Проспект Вернадского» — «Метро «Новые Черемушки».

— Пациенты смогут добираться до работающих филиалов поликлиники № 22 без пересадок, — говорится в Telegram-канале Дептранс. Оперативно.

23 февраля появилась информация о том, что до конца года в Москве появятся две тысячи остановок общественного транспорта. Новые остановки будут оборудованы картами и расписанием маршрутов, электронными табло, подсветкой, зарядками для телефонов, а также камерами видеонаблюдения.

Читайте также:
Транспорт Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте