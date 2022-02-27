Автобусные маршруты в Новых Черемушках временно изменятся

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Новые Черёмушки Карта всех событий

С 28 февраля временно изменится ряд автобусных маршрутов в Новых Черемушках. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Изменения в маршрутах связаны с проведением ремонтных работ первого филиала поликлиники № 22 на улице Цюрупы. Так, маршрут с5 продлевается от метро «Новые Черемушки» до Черемушкинского рынка. Маршруты 153 и 684 объединяются в единый маршрут 153 «Метро «Проспект Вернадского» — «Метро «Новые Черемушки».

— Пациенты смогут добираться до работающих филиалов поликлиники № 22 без пересадок, — говорится в Telegram-канале Дептранс. Оперативно.

23 февраля появилась информация о том, что до конца года в Москве появятся две тысячи остановок общественного транспорта. Новые остановки будут оборудованы картами и расписанием маршрутов, электронными табло, подсветкой, зарядками для телефонов, а также камерами видеонаблюдения.