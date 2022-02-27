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Американец заплатил московскому таксисту 21,5 тысячи рублей за поездку до отеля

Евгений Белоусов

Происшествия
Американец заплатил московскому таксисту 21,5 тысячи рублей за поездку до отеля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Американского туриста обманул водитель «Яндекс.Такси», взяв с иностранца за поездку до отеля в Москве 21,5 тысячи рублей. Об этом стало известно в воскресенье, 27 февраля.

Уточняется, что американский турист с семьей вызвал такси от аэропорта Шереметьево до отеля Marriott на Тверской улице. Во время поездки водитель отключил счетчик и у туриста списались деньги. Таксист уверил иностранца, что все в порядке и продолжил поездку.

Уже доехав до отеля, водитель показал пассажиру сумму на счетчике — 21 505 рублей. Оплатив ее, американец посчитал цену за поездку слишком большой и отправил жалобу в техподдержку «Яндекс.Такси».

— Материальный ущерб составил 21 793 рубля. По данному факту полицией проводится проверка, — передает ТАСС.

До этого «ВМ» писала о москвичке, которая попалась на удочку интернет-мошенников при покупке туристической путевки. В результате обманутая покупательница лишилась 185 445 рублей.

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