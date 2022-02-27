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Психолог раскрыла причины весеннего обострения у людей

Евгений Белоусов

Общество
Психолог раскрыла причины весеннего обострения у людей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Смена сезонов зачастую приводит к весеннему обострению у многих людей. Об этом рассказала семейный психолог Светлана Ладейщикова.

— Наиболее уязвимыми мы являемся, когда происходит смена сезонов, меняется световой день, ведь мы очень подвержены воздействию солнечного света. Меняется и мир вокруг нас, сам фон, на котором проходит наша жизнь, температура воздуха, — заявила она.

По словам психолога, «зимние» настройки организма начинают следовать за этими переменами и перестраиваться. Именно в период этих изменений проявляются слабые места человеческого организма, и он может дать сбой.

— И речь не только о психических расстройствах, но и о других соматических заболеваниях, — уточнила она.

Не последнюю лепту в это, подметила психолог, вносит авитаминоз, которому в конце зимы подвержены многие россияне. Все это не может не сказываться на внутреннем состоянии, передает «Мослента».

До этого специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала, почему «торопиться лучше медленно».

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