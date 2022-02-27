Ученые раскрыли неожиданные свойства жимолости

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Ягоды голубой жимолости обладают множеством полезных свойств. Одно из них недавно обнаружили британские медики. Как оказалось, эта ягода способна увеличивать выносливость организма.

Ученые провели эксперимент на добровольцах, которых разделили на две подгруппы. Участникам одной давали пить экстракт жимолости, другие же употребляли плацебо.

В конце эксперимента участники обеих подгрупп должны были пробежать марафон. Оказалось, что те, кто пил экстракт ягоды, пробежали его на два процента быстрее.

Медики пришли к выводу, что секрет таится в составе жимолости. Ягода богата антоцианом, который способен улучшать кислородный обмен в крови. Благодаря этому организм эффективнее распределяет свои ресурсы, передает журнал «Лиза».

19 февраля главный врач Центра спортивного восстановления Семен Лавриненко рассказал «Вечерней Москве», как восполнить запас полезных веществ без вреда для здоровья и фигуры. Так, например, если постоянно хочется есть помидоры и запивать еду томатным соком — вам не хватает фолиевой кислоты (B9). Важный элемент для здоровья кожи, волос и крепких нервов. Его можно найти в томатном соке, кисломолочных продуктах, сыре или орехах.