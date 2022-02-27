Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Аварийные постройки демонтировали в московских Раменках

Евгений Белоусов

Город
Аварийные постройки демонтировали в московских Раменках
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки Карта всех событий

В московском районе Раменки Госинспекция по недвижимости выявила и демонтировала незаконные постройки общей площадью 119 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

— Строения использовались неустановленными лицами в качестве складов. Данные постройки были возведены незаконно: без разрешительной документации и оформления имущественных прав, — заявил Овчинский.

По его словам, оба объекта находились в аварийном состоянии, территория вокруг была захламлена. При этом сооружения находились вблизи новостроек и вызывали беспокойство местных жителей.

Сейчас обе постройки полностью демонтированы, а территория приведена в порядок, передает агентство городских новостей «Москва».

С начала 2022 года Госинспекция по недвижимости выявила более 80 фактов незаконного переоборудования нежилой собственности Москвы. Все нарушители, занимавшиеся переоборудованием собственности без разрешительной документации, были привлечены к ответственности.

Читайте также:
демонтаж Госинспекция Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте