Аварийные постройки демонтировали в московских Раменках

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Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки Карта всех событий

В московском районе Раменки Госинспекция по недвижимости выявила и демонтировала незаконные постройки общей площадью 119 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

— Строения использовались неустановленными лицами в качестве складов. Данные постройки были возведены незаконно: без разрешительной документации и оформления имущественных прав, — заявил Овчинский.

По его словам, оба объекта находились в аварийном состоянии, территория вокруг была захламлена. При этом сооружения находились вблизи новостроек и вызывали беспокойство местных жителей.

Сейчас обе постройки полностью демонтированы, а территория приведена в порядок, передает агентство городских новостей «Москва».

С начала 2022 года Госинспекция по недвижимости выявила более 80 фактов незаконного переоборудования нежилой собственности Москвы. Все нарушители, занимавшиеся переоборудованием собственности без разрешительной документации, были привлечены к ответственности.