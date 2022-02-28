В Белоруссии стали известны итоги референдума по Конституции

Фото: Pixabay / jorono

В Белоруссии за поправки в Конституцию на референдуме проголосовали 65,16 процентов граждан. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что решение принято.

Уточняется, что решение на референдуме считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан.

— За принятие изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь проголосовало 65,16 процентов участников референдума, внесенных в списки для голосования. Против — 10,07 процентов, — передает РИА Новости слова Карпенко.

20 февраля в Комитете государственной безопасности (КГБ) республики сообщили, что группа людей готовилась сорвать референдум по обновленной Конституции Белоруссии.

Отмечается, что группировкой руководили кураторы из-за границы. Их также задержали. Члены группы призывали испортить бюллетени и запугать членов избирательной комиссии путем рассылки от имени правоохранителей.

Референдум о поправках к Конституции прошел в Белоруссии 27 февраля. Тогда же, по словам президента республики Александра Лукашенко, страна примет новую Конституцию.

Проект новой Конституции Белоруссии опубликовали до Нового года.