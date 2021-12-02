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Проект новой конституции Белоруссии опубликуют до Нового года

Полина Долганова

В мире
Проект новой конституции Белоруссии опубликуют до Нового года
Фото: president.gov.by

Проект новой конституции Белоруссии планируется опубликовать до Нового года. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил президент страны Александр Лукашенко.

По словам главы государства, в настоящее время проект конституции лежит у него на столе.

Лукашенко также отметил, что новый правовой акт он писал самостоятельно.

— Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, я — президент — какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну. И сейчас я смотрю, потому что мне ее выносить на референдум. Сейчас мы ее опубликуем, около месяца, — рассказал президент в интервью РИА Новости.

На вопрос о том, когда документ новой конституции будет обнародован, глава государства ответил, что «до Нового года».

Недавно сообщалось, что референдум по конституции Белоруссии состоится в феврале 2022 года. Тогда же, по словам Лукашенко, страна примет новую конституцию.

18 октября Лукашенко заявил, что иностранные спецслужбы вновь активизировались и готовят новые беспорядки в Белоруссии. По его словам, к населению страны активно применяются информационные технологии и приемы психологической войны, создается негативный образ действующей власти.

Это затрагивает и сотрудников госаппарата, уточнил он. Кроме того, спецслужбы разрабатывают диверсии и на важнейших для Белоруссии объектах — оборонного комплекса, экономических и объектах жизнеобеспечения, заключил Лукашенко.

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