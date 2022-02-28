Объем производства пищевых продуктов в Москве увеличился на 8,2 процента в 2021 году

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Объем производства пищевых продуктов в Москве увеличился на 8,2 процента в минувшем году по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 28 февраля.

Он отметил, что в настоящий момент в городе работают 240 таких производств. Рост преимущественно произошел за счет увеличения выпуска мяса, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также сыров и рыбы.

— Объем отгруженной продукции пищевого сектора в прошлом году составил 540 миллиардов рублей, это на 15,7 процента больше, чем в 2020 году, и на 42 процента выше, чем в 2019, — заявил заммэра.

Так, например, в прошлом году столичные заводы произвели на 17,4 процента больше хлеба, чем в 2020 году. При этом рост в выпуске мясных изделий составил 4,6 процента.

Глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что такая положительная динамика во многом влияет на развитие промышленности в столице.

— Город оказывает разностороннюю поддержку столичным производителям, в том числе и пищевикам — это 240 предприятий и свыше 50 тысяч сотрудников, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова руководителя ведомства.

Объем экспорта московской молочной продукции достиг почти 37 миллионов долларов за 11 месяцев 2021 года. Этот показатель на 50,3 процента опередил уровень 2020 года. При этом доля города среди российских производителей составила более 12,5 процента.