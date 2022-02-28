Астрологи рассказали, как отражается кризис среднего возраста на знаках зодиака

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Кризис среднего возраста наступает в промежутке от 30 до 50 лет и по-разному влияет на каждого человека. Вариантов изменения поведения человека очень много, и астрологи считают, что определить, как поведет себя тот или иной человек, можно по знаку зодиака.

У Овнов, например, кризис среднего возраста сопровождается любовными гуляниями. Они вдруг понимают, что в жизни попробовали очень мало и принимаются наверстывать упущенное.

Тельцы предпочтут в мгновение ока потратить все свои сбережения и убраться от цивилизации, а Близнецы к старости выпускают на волю внутренних демонов и уходят в загул.

Раки, в свою очередь, решат заняться собой: тренинги, курсы, встречи с друзями и даже поступление в университет. Львы же к старости ударятся в религию, Девы заново откроют для себя алкоголь и, может, даже пьянство.

Весы особо не изменятся к своему 30-летию, только если немного изменят имидж. Скорпионы станут чересчур резкими и злыми, а Стрельцы будто постареют на 40 лет и превратятся в старичков.

Козероги решат, что остаток своей жизни нужно посвятить гуляниям и любовным приключениям, а Водолеи начнут усиленно заниматься спортом, так как не смогут поверить в свою «старость». Представители Рыб либо вообще никак не изменятся, либо превратятся в Скорпионов, передает «Пятый канал».

Планеты будут оказывать преимущественно положительное влияние на следующей неделе, что поможет снизить уровень тревожности. В особенности позитивная энергия проявится в сфере чувственности, сексуальности и личных отношений. Так, астролог Сергей Седашев составил гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящие семь дней.