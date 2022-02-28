Психиатр рассказала, как убедить пожилых родственников лечиться от деменции

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Деменцию невозможно вылечить, но своевременная терапия позволит продлить жизнь и улучшить ее качество. Об этом рассказала врач-психиатр Надежда Панова.

Она отметила, что зачастую родственникам больного сложно убедить его начать лечение, ведь человек уже мне может активно воспринимать реальность. В тяжелых случаях он перестает узнавать родственников и может проявлять к ним агрессию.

При первых признаках болезни необходимо провести с пожилым человеком спокойный, доверительный разговор.

— Нужно постараться объяснить, что вы будете всячески поддерживать родного человека, возьмете на себя обязанности по покупке лекарств, записи к врачу, организации поездок в специализированную больницу. Подключите к этому других родственников и близких, — отметила Панова в комментарии РИАМО.

Если ситуация сложная, например, человек уже не может безопасно пользоваться газом и водой, стоит рассмотреть вариант с госпитализацией. Для этого нужно вызвать домой врача-психиатра.

Если психиатр выявит показания к недобровольной госпитализации, то пациента примут к лечению, даже если он не может дать свое согласие.

До этого геронтолог назвал витамин, недостаток которого приводит к развитию деменции.