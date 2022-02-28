Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Родион Газманов резко ответил на вопрос о личной жизни

Георгий Соланович

Общество
Родион Газманов резко ответил на вопрос о личной жизни
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сыну певца Олега Газманова Родиону в этом году исполнится 41 год, однако наследник знаменитого исполнителя до сих пор не обзавелся семьей. Вопросы о женитьбе и детях Родиону задают как журналисты, так и его отец, и Газманову-младшему, видимо, эта тема не очень приятна.

— Безусловно, они (родители — прим. «ВМ») иногда говорят: «Где твоя избранница? Когда будут дети, когда будут внуки?» <...> Тот факт, что люди не знают ничего о моей личной жизни, не значит, что у меня ее нет. Я в любом случае стараюсь не торопиться, чтобы не сделать матерью-одиночкой кого-то и самому не стать воскресным папой, — откровенничал Родион.

Сам Олег Газманов относится к такой «личной жизни» сына плохо и очень хочет, чтобы у наследника появились дети. Однако знаменитый певец признался, что не хочет давить на Родиона — в свои 40 лет он выглядит на 30 и, к тому же, сильно занят делами. Газманову-старшему остается лишь ждать хороших новостей, передает «Теленеделя звезд».

В ноябре прошлого года россияне признали Олега Газманова лучшим эстрадным певцом 2021 года. Этого мнения придерживаются 19 процентов граждан, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также:
Олег Газманов Родион Газманов Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте