Родион Газманов резко ответил на вопрос о личной жизни

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сыну певца Олега Газманова Родиону в этом году исполнится 41 год, однако наследник знаменитого исполнителя до сих пор не обзавелся семьей. Вопросы о женитьбе и детях Родиону задают как журналисты, так и его отец, и Газманову-младшему, видимо, эта тема не очень приятна.

— Безусловно, они (родители — прим. «ВМ») иногда говорят: «Где твоя избранница? Когда будут дети, когда будут внуки?» <...> Тот факт, что люди не знают ничего о моей личной жизни, не значит, что у меня ее нет. Я в любом случае стараюсь не торопиться, чтобы не сделать матерью-одиночкой кого-то и самому не стать воскресным папой, — откровенничал Родион.

Сам Олег Газманов относится к такой «личной жизни» сына плохо и очень хочет, чтобы у наследника появились дети. Однако знаменитый певец признался, что не хочет давить на Родиона — в свои 40 лет он выглядит на 30 и, к тому же, сильно занят делами. Газманову-старшему остается лишь ждать хороших новостей, передает «Теленеделя звезд».

В ноябре прошлого года россияне признали Олега Газманова лучшим эстрадным певцом 2021 года. Этого мнения придерживаются 19 процентов граждан, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).