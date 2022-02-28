Психолог объяснил, в чем кроется причина противоречивого отношения к 8 Марта

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Врач-психотерапевт Геннадий Голубев попытался объяснить, почему 8 Марта может вызывать противоречивые чувства и разные ожидания.

По словам специалиста, людей, которые любят этот праздник все-таки больше. Это вызвано базовыми эмоциями человека: многие любят дарить и получать подарки.

По словам психолога, есть много причин, почему некоторые женщины категорически не признают этот праздник. Во-первых, многие забывают историю этого праздника и роль феминистического движения.

Кроме того, женщины часто сравнивают себя с другими, поэтому могут быть недовольны полученными подарками.

Голубев посоветовал относиться к празднику проще и не обесценивать себя, когда другие женщины вокруг получают роскошные подарки и внимание от мужчин, передает издание «Невские новости».

До этого флорист рассказала о недооцененном способе сделать недорогой пышный букет к 8 Марта. В первую очередь, говорит флорист Анастасия Жилина, надо использовать зелень. Она насыщает букет объемом, и если к зелени добавить недорогие пышные цветы, то такой букет будет обладать естественной природной красотой.