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Врач рассказала, как улучшить самочувствие и восполнить нехватку магния

Георгий Соланович

Общество
Врач рассказала, как улучшить самочувствие и восполнить нехватку магния
Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Использование магнийсодержащих кремов, гелей и лосьонов увеличит уровень магния в организме, а также улучшит общее самочувствие и сон. Об этом сообщила врач-физиотерапевт, заведующая физиотерапевтическим отделением больницы имени Виноградова Ирина Климова.

— Трансдермальное применение (через кожу — прим. «ВМ») — это самый эффективный способ восполнить нехватку магния в организме. Через кожу усваивается 100 процентов магния, при приеме таблеток этот показатель только 60 процентов <...> Применять магний стоит в виде кремов, гелей или лосьонов, — уточнила она.

Климова подчеркнула, что прием магния через кожу также облегчит мышечные боли и спазмы, улучшит состояние кожи и повысит работоспособность. Более того, такой способ получения вещества не вызывает побочных эффектов и исключает возможность передозировки, передает агентство городских новостей «Москва».

Превентивный нутрициолог, член Национального общества диетологов Иоланта Лангауэр в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, какие БАДы нужно принимать, чтобы поддерживать свой организм.

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