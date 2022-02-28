Лифты для горожан с ОВЗ установят на шести надземных пешеходных переходах в Москве
Специалисты оборудуют шесть надземных переходов в столице 12 современными лифтами для горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы в понедельник, 28 февраля.
В ведомстве отметили, что в ходе работ запланировано утепление шахт подъемников, а также оборудование нижних посадочных площадок электроподогревом.
— В лифтовых кабинах и на этажных площадках смонтируют системы видеонаблюдения. Работу лифтов будут круглосуточно контролировать диспетчеры, — заявили в пресс-службе.
Так, например, весной специалисты начнут установку лифтов на переходах через Московскую кольцевую автодорогу (МКАД) и Боровское шоссе. А во втором квартале 2022 года планируется закончить работы на сооружении на 5-м километре МКАД.
— Работы пройдут без ограничений для движения пешеходов, — говорится в сообщении.
В 2021 году четыре столичных предприятия произвели почти 15 тысяч лифтов. Эти подъемники используют во многих федеральных округах. Их устанавливают в жилых домах, социальных учреждениях.