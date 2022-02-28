Экономист пояснил, почему не стоит снимать наличные со счетов

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков рассказал петербуржцам, почему не стоит паниковать и снимать наличные со счетов.

— Сейчас главное не паниковать. Ситуация, я думаю, через какое-то время успокоится, потому что тогда будет ясен полный объем санкций, которые введут, будут ясны наши ответные экономические действия, которые мы пока еще не объявили, — отметил Бобков в комментарии «Невским новостям».

В настоящее время нельзя осуществлять необдуманных действий с финансами, добавил эксперт.

Эксперт также добавил, что в ближайшее время возможно подорожание ряда категорий товаров. Больше всего вырастут цены на предметы первой необходимости.

Ранее сообщалось, что банкоматы в Петербурге значительно опустели из-за массы желающих снять наличные. Банкоматы не успевают пополнять, ведь для каждой такой процедуры надо ждать инкассацию, передает «Царьград».

До этого экономист оценил вероятность дефицита наличных денег в России.