Инженер Голод рассказал, почему не восстанавливает свою пирамиду в Подмосковье

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Восстановление известной пирамиды на Новорижском шоссе в Московской области откладывается из-за отсутствия финансирования, сообщил РИАМО инженер Александр Голод.

Пирамида на Новорижском шоссе была разрушена в результате шквалистого ветра, обрушившегося на столичный регион 29 мая 2017 года. На ее месте была установлена временная четырнадцатиметровая конструкция, которую инженер планировал заменить на постоянную. Стоимость работ он оценил примерно в три миллиона долларов. Строительные работы должны были начаться в 2019 году, но этого не произошло.

— Я отложил строительство пирамиды, но в дальнейшем планирую вернуться к этому проекту, — подчеркнул Голод.

В настоящее время инженер не нашел инвесторов для реализации своей задумки, поэтому восстановление пирамиды откладывается на неопределенный срок.

По словам Александра Голода, он занимается новым проектом.

Также Голод сообщал, что посещение временной «энергетической» пирамиды способно снизить шансы на заражение коронавирусной инфекцией.

Временная «пирамида Голода» появилась на Новорижском шоссе в 2017 году.