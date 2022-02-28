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Шеф-повар предложил три варианта начинки для праздничных блинов

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Шеф-повар предложил три варианта начинки для праздничных блинов
Фото: Unsplash

Эксперт качества пищевых технологий, шеф-повар Евгений Данков рассказал, какие начинки лучше всего подойдут к праздничным блинам на Масленицу.

По словам эксперта, существует множество вариантов начинок для блинов. Например, начинка с грибами. Для нее необходимо обжарить шампиньоны на растопленном сливочном масле. Можно добавить в сковородку щепотку сахара, тогда грибы хорошо подрумянятся.

Для приготовления сливочной начинки можно взять твердый сыр, добавить туда тертое отварное яйцо и немного сметаны.

Также многие любят блины с красной икрой. Следует тщательно подбирать икру при покупке. По словам эксперта, если есть возможность попробовать продукт, то лучше это сделать, передает «Радио 1».

До этого диетолог Писарева рассказала, кому опасно есть блины. Это блюдо противопоказано группам людей, у которых есть проблемы с ЖКТ типа панкреатита. Блины и любая мучная продукция — достаточно тяжелая пища. Также блины противопоказаны людям с сахарным диабетом или отклонениями от нормального уровня чувствительности к инсулину.

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