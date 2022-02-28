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Экономист рассказал о последствиях приостановки поставок американских процессоров в Россию

Ирина Игнатенко

Общество
Экономист рассказал о последствиях приостановки поставок американских процессоров в Россию
Фото: Pexels

Экономист Александр Роджерс сообщил, что решение американских производителей процессоров приостановить поставки в Россию приведет к повышению цен, но ситуация не станет критичной.

— Цена, конечно, немного вырастет. Но некоторые спекулянты начинают задирать цены уже сейчас, — отметил он в комментарии Nation News.

По словам эксперта, решить проблему можно будет с помощью Китая. В России имеются собственные разработки, для которых запчасти может поставлять юго-восточная Азия. Роджерс отметил, что в этой ситуации возможно импортозамещение, поэтому катастрофы не будет.

Ранее в СМИ появилась информация, что крупнейшие американские производители процессоров Intel и AMD приостановят поставки своей продукции в Россию. Приостановку поставок подтвердил представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники.

До этого экономист Дудчак рассказал, вырастут ли ставки по кредитам и ипотеке.

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