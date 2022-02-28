Собянин открыл после реконструкции две детские поликлиники в разных районах Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый филиал детской поликлиники № 129 в Нагорном и по видеоконференцсвязи принял участие в открытии здания детско-городской поликлиники № 94 в Северном Тушино. Оба комплекса примут посетителей после комплексной реконструкции.

На месте старой поликлиники появилось абсолютно новое здание, с новой планировкой, с новой мебелью, оборудованием, инструментами, — уточнил глава города.

Реконструкция поликлиники № 129 началась в 2020 году и завершена в феврале текущего года. В ходе работ специалисты заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки, а также лифты, системы вентиляции и кондиционирования, двери и окна. Для детей с симптомами инфекции были созданы отдельные фильтр-бокс и вход.

В поликлинику доставили более 1,2 тысячи медицинских приборов, мебели и инвентаря. Теперь врачи могут проводить современные виды диагностики.

26 февраля Сергей Собянин сообщил о наращивании объемов плановой помощи в поликлиниках столицы. Глава города отметил, что восемь столичных КТ-центров уже возобновили привычный график работы.