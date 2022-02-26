Сергей Собянин заявил о наращивании объемов плановой помощи в поликлиниках столицы

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Городские поликлиники поэтапно наращивают объемы плановой медицинской помощи. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 26 февраля.

Глава города отметил, что восемь столичных КТ-центров уже возобновили привычный график работы.

— Там провели полную дезинфекцию помещений и оборудования. Записаться на прием к дежурному врачу своей поликлиники можно онлайн — на портале mos.ru и в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО, — заявил он.

Сергей Собянин добавил, что посетить центры также можно в порядке живой очереди.

— В поликлиниках по-прежнему проводят экспресс-тестирование на ковид до приема врача и разводят потоки пациентов в зависимости от результата теста, — заключил мэр Москвы на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

22 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более двух тысяч коек в столице возвращаются к плановому режиму работы после обострения ситуации с коронавирусом. По ее словам, в настоящий момент в городе наблюдается стабилизация распространения COVID-19. Так, сейчас врачи ежедневно фиксируют почти в пять раз меньше заболевших, чем в период пиковых значений конца января.