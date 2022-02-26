Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин заявил о наращивании объемов плановой помощи в поликлиниках столицы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин заявил о наращивании объемов плановой помощи в поликлиниках столицы
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Городские поликлиники поэтапно наращивают объемы плановой медицинской помощи. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 26 февраля.

Глава города отметил, что восемь столичных КТ-центров уже возобновили привычный график работы.

— Там провели полную дезинфекцию помещений и оборудования. Записаться на прием к дежурному врачу своей поликлиники можно онлайн — на портале mos.ru и в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО, — заявил он.

Сергей Собянин добавил, что посетить центры также можно в порядке живой очереди.

— В поликлиниках по-прежнему проводят экспресс-тестирование на ковид до приема врача и разводят потоки пациентов в зависимости от результата теста, — заключил мэр Москвы на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

22 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более двух тысяч коек в столице возвращаются к плановому режиму работы после обострения ситуации с коронавирусом. По ее словам, в настоящий момент в городе наблюдается стабилизация распространения COVID-19. Так, сейчас врачи ежедневно фиксируют почти в пять раз меньше заболевших, чем в период пиковых значений конца января.

Читайте также:
Медицина Сергей Собянин Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте