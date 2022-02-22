Анастасия Ракова заявила о возвращении больниц в Москве к плановому режиму работы

Фото: Комплекс социального развития

Более двух тысяч коек в столице возвращаются к плановому режиму работы после обострения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 22 февраля.

Она отметила, что в настоящий момент в городе наблюдается стабилизация распространения COVID-19. Так, сейчас врачи ежедневно фиксируют почти в пять раз меньше заболевших, чем в период пиковых значений конца января.

— При этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30 процентов. Мы также отмечаем снижение заболеваемости среди детей и подростков, — заявила заммэра.

По словам Раковой, такая обстановка позволяет столичным властям вернуть к привычному графику работы несколько медучреждений, в числе которых больница № 15 имени Филатова, детская больницы имени Сперанского и перинатальный центр больницы имени Ворохобова.

— На сегодняшний день в городе развернуто около 14 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Доля свободного коечного фонда составляет около 45 процентов, в том числе за счет осуществляющих прием пациентов с COVID-19 резервных госпиталей, — уточнила она.

Заммэра подчеркнула, что горожане смогут обратиться за медицинской помощью по всем профилям: хирургия, кардиология, неврология, гинекология и другим.

— В ближайшее время еще восемь КТ-центров, организованных для диагностики пациентов с COVID-19, возобновят плановый прием — после того, как в них будет проведена тщательная дезинфекция помещений и оборудования, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова Раковой.

По данным на 21 февраля, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 2 431 079 пациентов.