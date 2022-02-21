Столичные врачи за сутки вылечили еще 12 622 пациента от коронавируса

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Столичные врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 12 622 человека от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в понедельник, 21 февраля.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 2 431 079 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 4997 новых случаев заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 612, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 517.

Еще 83 пациента за сутки скончались, говорится в сообщении.

Фото: Оперштаб

Также в России за минувшие сутки коронавирусом заболели 152 337 человек. В больницу с таким диагнозом попали 8835 россиян, что на 14,82 процента меньше, чем днем ранее. Помимо этого, российские медики вылечили еще 127 494 пациента.

С 21 февраля в России наличие положительного теста на антитела к COVID-19 станет возможностью получить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании. Соответствующий приказ был накануне опубликован Министерством здравоохранения РФ.