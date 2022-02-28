Экстрасенс Виктория Райдос дала прогноз на неделю для всех знаков зодиака

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Экстрасенс Виктория Райдос рассказала, чего ждать всем знакам зодиака в период с 28 февраля по 6 марта.

У Овнов на этой неделе будет не самое лучшее настроение: будет ощущение, что почва уходит из-под ног. Но это хорошее время, чтобы собраться: такие ситуации будет посылать вселенная, чтобы Овны ощутили свою силу.

У Тельцов неделя будет посвящена работе. Делать это нужно упорно, и тогда придет результат. Много времени нужно уделить своим детям.

— Слушайте, что говорят женщины вокруг, — это будет важно для принятия решений, — посоветовала Райдос в новом выпуске на своем YouТube-канале.

Близнецы будут расстроены: они узнают о своем заболевании или в их окружении появится больной человек. Отворачиваться от него будет нельзя — нужно оказать помощь.

— В семье может возникнуть недопонимание между родителями и вами. Возможно, им требуется больше времени от вас. В конце недели ожидается вечеринка, — сказала экстрасенс.

Ракам нельзя путать реальность и фантазии. Это инструменты, которыми вселенная будет их проверять. Больше времени нужно проводить с семьей, а в конце недели на представителей этого знака навалится огромная усталость.

Львы обязаны проанализировать свое прошлое, потому что именно там находится причина того, почему не свершается то, чего они хотят на самом деле. Это неделя высокого анализа. Могут появиться люди из прошлого, возобновятся давно забытые связи.

Девам требуется взять на неделю паузу.

— Не принимайте никаких решений. Это неделя внутренней трансформации. Медитируйте, и только так вы сможете найти верные решения, — считает экстрасенс.

Весам не суждено куда-то ехать: поездки будут не очень удачными. Лучше потратить время на своих детей. Все поступающие предложения нужно тщательно отбирать.

Скорпионам важно кому-то помочь советом, настроить духовную связь. К концу недели они сами будут нуждаться в помощи близких. Также на этой неделе не стоит начинать новых дел.

Стрельцам придется обратить внимание на свое здоровье: могут потребоваться визиты к врачу.

— Постарайтесь заняться профилактикой заболеваний и занимайтесь собой. Болезни будут указывать на те сферы жизни, на которые нужно обратить внимание, — сказала экстрасенс.

Вселенная на этой неделе будет играть с Козерогами. Могут приходить интересные новости, предложения, но они будут обманчивы. Если Козероги потеряют бдительность, то они потеряют деньги.

Водолеи могут обрести новый шанс, чтобы заработать. Любые предложения будут иметь энергию и потенциал, чтобы заново выстроить свой финансовый поток.

— Не отказывайтесь ни от каких предложений, которые будут к вам приходить. На этой неделе проблемы могут приносить дети, — предупредила Райдос.

Рыбы могут заключать сделки по недвижимости — сейчас для этого лучшее время. Возникнут непредвиденные расходы, но они пойдут только на благо.

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