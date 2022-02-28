Собянин рассказал о планах реконструкции городских поликлиник до конца года

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах реконструкции поликлиник города до конца 2022 года.

— Мы продолжаем программу (реконструкции поликлиник — прим. «ВМ»). В этом году она набрала огромные масштабы: 50 поликлиник одновременно сейчас находится в реконструкции. Помните, мы пообещали всего сделать больше 200. Половина работ в этом году уже практически будет выполнена, — уточнил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в 2022 году планируется реконструировать более 100 амбулаторно-поликлинических комплексов. Работы будут завершены в 65 учреждениях. Более того, для 68 поликлиник разработают документацию на проведение работ, которые начнутся в этом и следующих годах.

Собянин заключил, что реконструкция медицинских учреждений стала частью программы «Мой район», в рамках которой специалисты занимаются ремонтом не только поликлиник, но и благоустройством парков и скверов, культурных центров и других объектов.

28 февраля сообщалось, что Сергей Собянин открыл после реконструкции первый филиал детской поликлиники № 129 в Нагорном и по видеоконференцсвязи принял участие в открытии здания детско-городской поликлиники № 94 в Северном Тушино.