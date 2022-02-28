В Китае не поддержали отключение России от системы SWIFT

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Китай не приветствует применение санкционных мер в качестве средства для разрешения конфликтных ситуаций. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Соответствующее мнение он выразил в ответ на вопрос о позиции Китая относительно угрозы отключения РФ от системы SWIFT.

— Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве, — сказал Вэньбинь.

Он также попросил Соединенные Штаты не наносить ущерб законным правам Пекина и других сторон, передает РИА Новости.

Страны Запада требуют отключить российские банки от системы SWIFT из-за ситуации на Украине. В разговоре с «Вечерней Москвой» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, почему рядовым гражданам не стоит опасаться отключения России от этой системы.

Собеседник «ВМ» напомнил, что SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи — прим. «ВМ») — частная акционерная компания, штаб-квартира которой находится в Брюсселе. Ее деятельность прежде всего основывается на передаче сообщений, а не на проведении банковских платежей. Опасаться, как отмечает Беляев, отключения России от нее стоит.