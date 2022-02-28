Актер Чадов объяснил, почему не женился во второй раз

Фото: https://www.instagram.com/alexeychadovofficial

Актер Алексей Чадов рассказал о своей жизни после развода с Агнией Дитковските и объяснил, почему не торопиться связать себя новыми узами брака.

По словам Чадова, образ его жизни к 40 года кардинально поменялся. Если раньше он любил путешествовать и «трогать мир руками», то сейчас для него наступил другой период.

Актер рассказал, что стал более рациональным, и это помогает ему достигать целей.

— Мир меняется. И такие обряды, как свадьба, тоже утрачивают смысл. Вот я подумаю крепко о второй свадьбе, преж­де чем решиться. Хотя один раз обязательно это надо испытать, — цитирует звезду «Стархит».

Актер планирует в будущем сам написать сценарий и снять по нему кино. Он назвал себя и в жизни, и в карьере человеком «длинной дистанции», которому не нравится ни разовые акции, ни однодневная любовь.

Ранее коллега Чадова актриса Кристина Асмус, которая также долгое время после развода не заявляет об официальных отношениях, заинтриговала фанатов откровенным фото в объятиях мужчины. Поклонники актрисы тут же принялись гадать, кто запечатлен с ней на фото. Многие были уверены, что это актер Данила Козловский, другие подумали, что Александр Петров. Звезда не стала отвечать на предположения фолловеров, так и оставив интригу.