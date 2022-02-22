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«Козловский?»: Асмус заинтриговала фанатов откровенным фото в объятиях мужчины

Юлия Курганова

Общество
«Козловский?»: Асмус заинтриговала фанатов откровенным фото в объятиях мужчины
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Многие российские звезды заразились трендом от балерины Анастасии Волочковой показывать своих возлюбленных только частями. Артистка, напомним, долго интриговала поклонников снимками с Олегом и Сергеем, скрывая их лица.

И вот таким же путем пошла и актриса Кристина Асмус, которая снялась топлес в объятиях высокого бородатого мужчины. Лицо молодого человека в кадре полностью не видно — только его губы и подбородок.

— Обожаю понедельники, — написали Асмус под откровенным снимком.

Поклонники актрисы тут же принялись гадать, кто запечатлен с ней на фото. Многие были уверены, что это актер Данила Козловский, другие подумали, что Александр Петров. Звезда не стала отвечать на предположения фолловеров, так и оставив интригу.

«Данила, ты ли это?»; «Козловский? Подбородок знакомый»; «Петров»; «Красивые!»; «Это Илья Маланин, скорей всего», — оставили комментарии пользователи.

Асмус ранее восхитила фанатов откровенным образом. Актриса на своей странице в соцсети часто делится кадрами со съемок или публикует пикантные фото. На этот раз она решила примерить откровенный образ, запечатлевшись в черном ультракоротком платье и ботфортах на шпильке.

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