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«Потрясная красотка»: Асмус восхитила фанатов откровенным образом

Юлия Курганова

Общество
«Потрясная красотка»: Асмус восхитила фанатов откровенным образом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса Кристина Асмус на своей странице в соцсети часто делится кадрами со съемок или публикует пикантные фото. На этот раз она решила примерить откровенный образ, запечатлевшись в черном ультракоротком платье и ботфортах на шпильке.

Звезда подчеркнула свои стройные ноги и не скрыла изящные бедра. Она грациозно позировала, скрестив ноги.

Восхищенные фанаты признались, что лишились дара речи. Актриса смогла их впечатлить своим видом и привлекательностью.

«Очень стильно»; «Ах, эти ваши ноги! К мужскому счастью две дороги!»; «Очень красивая»; «Ох, какой вид»; «Кристина, вы прям похорошели»; «Потрясная красотка», — написали пользователи.

Асмус поделилась отношением к Козловскому. Актриса рассказала об опыте совместной работы с режиссером и актером Данилой Козловским. Он оказался самым внимательным и переживающим за партнера коллегой в ее жизни, отметила Асмус.

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