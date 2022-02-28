Шесть водителей скрылись с мест ДТП с жертвами и пострадавшими в Москве на минувшей неделе

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На прошлой неделе зарегистрировано шесть дорожных аварий, в результате которых пострадали люди, а водители скрывались с мест ДТП. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

— Во всех случаях наши сотрудники оперативно установили автомобили и личности скрывшихся с мест происшествий. В столице установлено достаточное количество камер видеонаблюдения, чтобы быстро вычислить любого нарушителя, — указывается в сообщении ведомства.

Помимо этого, в пресс-службе ГИБДД напомнили, что оставление водителем места ДТП влечет за собой лишение прав на срок от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток.

Если же допущено нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, водителю грозит уголовная ответственность.

До этого в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заявили, что число ДТП с участием автобусов в Москве сократилось на 7,5 процента в 2021 году.