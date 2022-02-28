Число ДТП с участием столичных автобусов сократилось на 7,5 процента в 2021 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Количество дорожных аварий с участием городских автобусов снизилось на 7,5 процента в 2021 году в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 28 февраля.

В ведомстве отметили, что число пострадавших в таких ДТП сократилось на 4,2 процента. При этом количество происшествий по вине водителей общественного транспорта стало меньше более чем на 25 процентов.

— Что для этого делаем: в автобусах и электробусах работает система «Антисон»; с водителями регулярно проводятся занятия по безопасности; выделенных полос уже почти 400 километров; устанавливаем новые светофоры, — заявили в пресс-службе.

Заместитель мэра Москвы и руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что городские власти продолжают предпринимать меры по снижению аварийности с участием автобусов.

— Снижение аварийности и безопасная перевозка пассажиров — это результат совместной работы всего Транспортного комплекса столицы, — приводятся в сообщении слова заммэра.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.