Женщина пострадала при пожаре в общежитии на севере Москвы
Женщина пострадала при пожаре в общежитии. Об этом в понедельник, 28 февраля сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
Инцидент о котором идет речь произошел на улице Расковой, в доме 13. Сообщение о возгорании поступило на пульт противопожарной службы столицы 27 февраля в 12:25.
По данным ведомства, огонь распространился на площади 12 квадратных метров. В 12:41 пожар в общежитии удалось потушить.
В ходе происшествия пострадала одна женщина, говорится в официальном Telegram-канале ведомства. Прибывшие медики оказали ей необходимую помощь.
18 февраля произошло возгорание в Академии государственной пожарной службы (ГПС) МЧС России на северо-востоке столицы.