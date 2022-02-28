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Женщина пострадала при пожаре в общежитии на севере Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Женщина пострадала при пожаре в общежитии на севере Москвы
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
расковой Карта всех событий

Женщина пострадала при пожаре в общежитии. Об этом в понедельник, 28 февраля сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Инцидент о котором идет речь произошел на улице Расковой, в доме 13. Сообщение о возгорании поступило на пульт противопожарной службы столицы 27 февраля в 12:25.

По данным ведомства, огонь распространился на площади 12 квадратных метров. В 12:41 пожар в общежитии удалось потушить.

В ходе происшествия пострадала одна женщина, говорится в официальном Telegram-канале ведомства. Прибывшие медики оказали ей необходимую помощь.

Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы

18 февраля произошло возгорание в Академии государственной пожарной службы (ГПС) МЧС России на северо-востоке столицы.

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