Возгорание произошло в пожарной академии МЧС в Москве

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Россия, Москва, улица Бориса Галушкина, 4 Карта всех событий

Пожар произошел в академии государственной пожарной службы (ГПС) МЧС России на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

— В академии ГПС МЧС РФ на улице Бориса Галушкина в столице произошло возгорание на третьем этаже в одном из корпусов, — рассказал собеседник агентства.

Очаг обнаружили в вентиляционной шахте. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Позже объявили о локализации возгорания.

Более 20 человек эвакуировали из-за пожара в центре Москвы. Загорелся деревянный обрешетник семиэтажного здания на Житной улице в центре Москвы. Из-за пожара из здания эвакуировали 22 человека. Об этом «Вечерней Москве» 17 февраля сообщили в ГУ МЧС России по Москве.