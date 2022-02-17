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Более 20 человек эвакуировали из-за пожара в центре Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Более 20 человек эвакуировали из-за пожара в центре Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Житная улица, 10 Карта всех событий

Загорелся деревянный обрешетник семиэтажного здания на Житной улице в центре Москвы. Из-за пожара из здания эвакуировали 22 человека. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 17 февраля, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Прибывшие на место пожарные сумели ликвидировать возгорание. Отмечается, что общая площадь возгорания достигала 30 квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало.

Днем ранее, 16 февраля, пожар произошел в здании автосервиса в центре Москвы.

15 февраля произошел пожар на территории завода «Серп и Молот».

В тот же день пожарные ликвидировали огонь в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе. Спасатели эвакуировали из горящего здания 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.

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