Возгорание автосервиса произошло в центре столицы

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новая Переведеновская улица, 3 Карта всех событий

В автосервисе, который расположен в Красносельском районе, был зафиксирован пожар на площади порядка 100 квадратных метров. Об этом в среду, 16 февраля, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Известно, что возгорание произошло по адресу: улица Новая Переведеновская, дом 3.

Позднее стало известно, что открытое горение было ликвидировано.

15 февраля произошел пожар на территории завода «Серп и Молот».

В этот же день пожарные ликвидировали огонь в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе. Спасатели эвакуировали из горящего здания 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.