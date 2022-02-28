Более пяти тысяч парковочных мест организовал ЦОДД в Москве в 2021 году

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На улицах столицы в 2021 году появилось более пяти тысяч мест для парковки. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык.

— За 11 лет машин (в Москве — прим. «ВМ») стало больше почти на три миллиона <...> В 2021 году мы переразметили 39 «проблемных» участков. <...> Проезжать стало быстрее и удобнее. При этом — без значительных затрат для города. Переосмысление схем движения позволяет нам организовывать и новые парковки. В 2021 году мы добавили более пять тысяч мест на городских улицах, — рассказал он.

Парковочные места появляются из-за введения одностороннего движения, переразметке территории и обустройству парковочных карманов. В Западном административном округе столицы таким образом образовалось более тысячи мест для парковки.

Кизлык добавил, что на некоторых улицах Москвы, например, около школ, социальных объектов и в спальных районах города, была понижена разрешенная скорость. Там же, где это нужно и безопасно, например, на участке Ленинградского шоссе, максимальная скорость была повышена.

Более того, в 2021 году ЦОДД совместно с департаментом капремонта Москвы создали 154 островка безопасности, добавили 314 пешеходных переходов, запустили и перенастроили для удобства пешеходов 273 и шесть тысяч светофоров соответственно, уточняется на сайте Единого транспортного портала.

24 февраля появилась информация о том, что перехватывающая автостоянка № 9205 возле станций метро «Зябликово» и «Красногвардейская» вновь заработала.