Парковка у станций метро «Зябликово» и «Красногвардейская» возобновила работу

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Россия, Москва, метро Зябликово Карта всех событий

Перехватывающая автостоянка № 9205 возле станций метро «Зябликово» и «Красногвардейская» вновь заработала. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 24 февраля.

В ведомстве отметили, что паркинг расположился на пересечении улицы Мусы Джалиля и Орехового бульвара. Оставить машину на стоянке можно бесплатно с 05:30 до 02:00.

— Вы можете припарковаться там бесплатно с 05:30 до 02:00, если совершите не менее двух поездок на метро, Московском центральном кольце (МЦК) или Московских центральных диаметрах (МЦД), причем первая поездка — от станций Московского метрополитена «Зябликово» или «Красногвардейская», — заявили в пресс-службе.

Оплатить парковку можно в приложении «Парковки России», через сообщение или картой в терминале, говорится в сообщении.

Столица выставила на продажу 275 машино-мест на подземных и наземных парковках. Они расположились в 10 округах города. Больше всего площадок для парковки авто выставят на продажу на западе Москвы. Еще 39 мест предложат в центре, на северо-востоке и юго-западе города.