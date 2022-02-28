«Напоминает постапокалипсис»: специальный корреспондент «Вечерней Москвы» рассказал о ситуации в Донецке

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В Донецке продолжается военная спецоперация. 28 февраля представители ДНР в СЦКК заявили об обстреле Украиной города 122-миллиметровыми снарядами.

Алексей Зернаков, специальный корреспондент, заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва», в прямом эфире сетевого вещания «Вечерка ТВ» рассказал, как обстоят дела в Донецке.

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Включение Алексея Зернакова, специального корреспондента, заместителя главного редактора газеты «Вечерняя Москва» из Донецка

— Обстановка спокойная, в выходные сильно бомбили окраины, я выезжал на место. Там довольно сильно поврежден трехэтажный дом прямым попаданием гаубичного снаряда. Также работали минометы в пригороде Донецка, в поселке Александровка. Там сильно поврежден православный храм, — сказал спецкор.

Он отметил, что за несколько минут до его выхода в прямой эфир в центре города были слышны взрывы. Несмотря на это, ситуация стабильная, но на окраинах Донецка обстановка напоминает фильм «Я — легенда»:

— Людей на улицах немного, особенно в Киевском районе. Все это напоминает постапокалипсис, страшный фильм типа «Я — легенда». Хотя жизнь продолжается. Часть людей выехала, а часть старается лишний раз не выходить из дома. На улице работают патрули с автоматами, у меня вчера проверили документы. Бдительность сохраняется.

Зернаков подчеркнул, что местные жители благодарят Россию. Все надеются, что скоро военные действия прекратятся:

— Люди смотрят в будущее с надеждой. Армия народной милиции продолжает наступление, сегодня пришло сообщение, что у противника отбито несколько населенных пунктов, так что в ближайшее время, возможно, обстрелы этого города прекратятся. Это не иная вселенная, думают некоторые. Не все магазины работают, часть кафе закрыты, но это такой же город, где живут люди. Страшно, что они живут восемь лет под угрозой того, что на голову может упасть снаряд в любой момент. Люди очень спокойные и ко всему привыкли, но у них возникла надежда. Их «русская весна» — она сейчас.

В последние недели ситуация на Донбассе обострилась. На фоне угрозы мирные жители ДНР и ЛНР были эвакуированы в Россию, а в республиках объявили всеобщую мобилизацию. 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. 24 февраля президент объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины.