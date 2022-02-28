«Мосфильм» отреставрировал кинокартину «Андрей Рублев» Тарковского

Кадр из фильма «Андрей Рублев» / 1966–1969 годы

Специалисты «Мосфильма» отреставрировали картину «Страсти по Андрею» — режиссерскую версию фильма «Андрей Рублев» Андрея Тарковского. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе концерна.

— Знаменитую ленту Андрея Тарковского в отреставрированном виде (HD 1080р) можно увидеть на официальном YouTube-канале киностудии. Цифровую реставрацию прошла именно первоначальная режиссерская версия фильма, имевшая название «Страсти по Андрею»... Фильм содержит ранее вырезанные при монтаже сцены и дубли, — уточняется в сообщении.

Драма Тарковского «Андрей Рублев» была снята в 1966 году и посвящена жизни иконописца Андрея Рублева, передает сайт «Мосфильма».

В коллекции «Мосфильма» собрано более 400 тысяч вещей, которые могут пригодиться съемочной группе во время производства кино. Более чем за 90 лет существования студии в ее закромах накопилось множество уникальных экспонатов со съемок свыше 2,5 тысячи произведений, включая и культовые советские фильмы.

В 2018 году для коллекции построили новый дом — за счет инвестора. Его площадь — около 15,5 тысячи квадратных метров, а полы способны выдержать нагрузку в две тонны на один «квадрат».