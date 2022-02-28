Беременная сестра Жанны Фриске призналась, что дважды перенесла ЭКО

Фото: instagram.com/friske_natalia

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья, которая находится в ожидании малыша, рассказала о своем долгом и непростом пути к материнству.

По словам Фриске, в ее браке с сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым так и не появилось детей. Несколько ее естественных беременностей закончились неудачно.

— Врачи говорили, что у нас с Сергеем генетическая несовместимость. В 2017 году делали ЭКО — тоже не получилось. Неудача и стала одной из причин развода, — разоткровенничалась Наталья.

Она рассказала, что врачи заверяли ее, что ей способно помочь только ЭКО.

— После всех выскабливаний и выкидышей я «заработала» непроходимость труб, — призналась Фриске.

Ей удалось найти врача, которая с первого раза помогла ей забеременеть.

— Сделала тест на девятый день после подсадки — сразу две полоски, — рассказала 35-летняя Наталья в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.

Фриске призналась, что хотела бы много детей и у нее остались замороженные яйцеклетки. Она посетовала, что поправилась из-за гормонотерапии.

Известно, что на третьем месяце беременности Наталья рассталась со своим избранником. Однако сестру знаменитости не смущает статус матери-одиночки, так как главное для нее — ребенок.

Чуть более десяти дней назад Фриске опубликовала в своем Instagram кадры с фотосессии, где она предстала перед подписчиками в сказочном образе и раскрыла свою беременность.