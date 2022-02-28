Сайты ряда крупнейших российских СМИ взломали

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Хакеры взломали сайты крупнейших российских средств массовой информации. Об этом стало известно в понедельник, 28 февраля.

К числу СМИ, чьи сайты подверглись взлому, относятся ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Москва 24», Forbes, Peopletalk, «Фонтанка», РБК, «Такие Дела», «Право.ру» и Buro.

Информацию об атаке хакеров РИА Новости подтвердили в редакции Forbes и лично главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин.

При переходе на сайты изданий и редакций пользователи видят текст, призывающий к противоправным действиям.

Внизу обращения виден значок международной сети хакеров Anonymous.

25 февраля группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Также она взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт российского телеканала RT.

Вечером 24 февраля сообщалось, что сайт телеканала RT подвергся DDoS-атаке. Отмечается, что порядка 30 процентов адресов, с которых совершаются данные атаки, находятся в Соединенных Штатах Америки.

Также в этот день поступали жалобы на работу сайта Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сайт Кремля не подвергался DDoS-атаке.