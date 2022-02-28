Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы

На дорогах Москвы с 21 по 27 февраля было зарегистрировано 104 ДТП. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

В результате произошедших аварий девять человек погибли, 113 получили ранения. Среди них было 14 детей в возрасте до 16 лет.

— Самым частым видом ДТП на прошедшей неделе стал наезд на пешехода — 42 случая, при этом 55 процентов таких аварий произошло в зоне действия пешеходных переходов. Вторым в антирейтинге стало столкновение транспорта — 34 факта, — отмечается в сообщении ведомства.

Помимо этого, в указанный период на территории столицы произошло пять ДТП с участием велосипедистов и одна авария с участием мотоцикла.

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Самым аварийным днем, по данным ГИБДД, стала пятница — на нее пришлось 24 происшествия, в которых погибло четыре человека и 21 человек ранен.

В понедельник случилось наименьшее число аварий — восемь, в которых пострадало девять человек.

До этого в ГИБДД заявили, что шесть водителей скрылись с мест ДТП с жертвами.