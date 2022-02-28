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Столичная пенсионерка отдала аферистам 300 тысяч рублей за «спасение» попавшего в ДТП внука

Елена Самойлова

Происшествия
Столичная пенсионерка отдала аферистам 300 тысяч рублей за «спасение» попавшего в ДТП внука
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичная пенсионерка отдала злоумышленникам 300 тысяч рублей за «спасение» попавшего в ДТП внука. Об этом в понедельник, 28 февраля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, злоумышленница вместе с подельником позвонила 82-летней жительнице города, проживающей на Зеленодольской улице.

По предварительным данным, он представился следователем, а она — медсестрой. Злоумышленники сообщили, что внук женщины стал виновником ДТП. Помимо этого, злоумышленница предложила срочно передать крупную сумму, чтобы помочь парню избежать уголовной ответственности.

Доверчивая пенсионерка обналичила 300 тысяч рублей и в пакете передала прибывшей к ее дому женщине с защитной маской на лице. Она якобы должна была доставить деньги молодому человеку в больницу.

Видео: МВД Медиа

Спустя некоторое время потерпевшая позвонила дочери и поинтересовалась, все ли в порядке с внуком. Тогда и выяснилось, что дочь и внук вместе находятся на работе и никакой аварии не было.

Еще одна москвичка лишилась более полумиллиона рублей, доверив деньги мошенникам, прикинувшимся инвесторами.

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