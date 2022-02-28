Более 120 заявок подали на Архитектурную премию Москвы 2022 года

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

На соискание Архитектурной премии Москвы 2022 года свои заявки подали 125 претендентов в пяти номинациях. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что больше всего заявок было подано в рамках номинации для объектов коммерческой недвижимости. Тут, как и в прошлом году, преобладают проекты новых станций метро, что говорит о неснижающихся темпах ввода столичной подземки.

— Прозрачный и демократичный вход на соискание премии дает шанс побороться за награду любым архитектурным компаниям, в том числе и молодым... Я считаю, очень хорошо, что в сегодняшней атмосфере творческой свободы можно искать что-то свое. И многие благодаря этому растут в профессии, предлагая новые нетривиальные решения, — уточнил Кузнецов.

На Архитектурную премию Москвы могут претендовать проекты, получившие в Москомархитектуре свидетельства АГР в прошлом году. До конца марта жюри отберет победителей первого тура и сформирует перечень номинантов для второго этапа. Победителей объявят 1 июля, ко Дню архитектора. Вручение наград пройдет в столичной мэрии — победители получат один миллион рублей.

27 февраля заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила о том, что в рамках реализации проекта «Реставрационный кураториум» столичные студенты помогут профессиональным реставраторам вернуть исторический облик 526 памятникам.