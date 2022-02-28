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Один человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Щербинке

Елена Самойлова

Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Щербинке
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Москва, улица Рабочая, 3 Карта всех событий

Спасатели Московского авиацентра выехали в Щербинку для оказания помощи при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в понедельник, 28 февраля.

Возгорание произошло на улице Рабочей, дом 3. По имеющимся данным, горение началось на четвертом этаже многоквартирного дома.

— На месте происшествия уже работали федеральные пожарные службы, — рассказал старший дежурной смены, спасатель Сергей Мостяков.

По словам представителя ведомства, жильцы покинули дом самостоятельно, а одному из них потребовалась госпитализация.

Днем ранее, 27 февраля, женщина пострадала при пожаре в общежитии.

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