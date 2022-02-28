Один человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Щербинке

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Москва, улица Рабочая, 3 Карта всех событий

Спасатели Московского авиацентра выехали в Щербинку для оказания помощи при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в понедельник, 28 февраля.

Возгорание произошло на улице Рабочей, дом 3. По имеющимся данным, горение началось на четвертом этаже многоквартирного дома.

— На месте происшествия уже работали федеральные пожарные службы, — рассказал старший дежурной смены, спасатель Сергей Мостяков.

По словам представителя ведомства, жильцы покинули дом самостоятельно, а одному из них потребовалась госпитализация.

Днем ранее, 27 февраля, женщина пострадала при пожаре в общежитии.