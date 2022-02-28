Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Люблю молодых, красивых»: Волочкова раскрыла возраст нового избранника

Георгий Соланович

Общество
«Люблю молодых, красивых»: Волочкова раскрыла возраст нового избранника
Фото: instagram/volochkova_art

Сравнительно недавно российская балерина Анастасия Волочкова рассталась со своим прежним возлюбленным Сергеем Кузнецовым. 14 февраля в своем Instagram артистка выложила фото другого мужчины, однако лицо его не показала. Теперь же балерина раскрыла не только внешность и имя нового избранника — Дмитрий, но и его возраст. Оказалось, что новый партнер артистки намного младше ее.

— Молодой, очень красивый. Он на 20 лет меня младше. Я люблю молодых, красивых, сексуальных, моложе меня. Я когда вижу эту влюбленность, эти чувства, еще больше убеждаюсь, что любви все возрасты покорны, — призналась балерина.

Волочкова уточнила, что Дмитрий сам ее нашел. Он — бизнесмен, занимается строительством бань и других зданий из дерева. Сначала предприниматель предложил балерине построить беседку на участке, однако артистка не согласилась и в свою очередь предложила новому партнеру сделать беседку в городском парке Красногорска, передает издание «Собеседник».

21 февраля Волочкова подогрела слухи о новых отношениях с мужчиной, который моложе ее почти на 20 лет, опубликовав совместное фото.

Читайте также:
Анастасия Волочкова Мужчины Отношения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обиженный трубный рев

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Все мнения
О проекте