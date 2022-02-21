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Волочкова показала себя с новым молодым другом «на Мальдивах»

Анастасия Колоскова

Общество
Волочкова показала себя с новым молодым другом «на Мальдивах»
Фото: instagram/volochkova_art

Известная балерина Анастасия Волочкова подогрела слухи о новых отношениях с мужчиной, который моложе ее почти на 20 лет, опубликовав совместное фото. Снимок, якобы сделанный на мальдивском побережье, на самом деле представляет собой коллаж, выполненный в фоторедакторе.

Молодой человек по имени Дмитрий стал все чаще мелькать в Instagram-аккаунте артистки. Так, на днях они вместе путешествовали на машине в Калужскую область, где посещали святые места. Фотографии и видео из поездки буквально заполонили страничку Волочковой.

Помимо этого, балерина выложила совместный снимок с молодым человеком, где они позируют на фоне океана на Мальдивах, которые так любит артистка.

— Мы на Мальдивах с Димой, — подписала она фотографию.

Волочкова показала себя с новым молодым другом «на Мальдивах» Фото: instagram.com / @volochkova_art

При этом Волочком не стремилась сделать изображение правдоподобным, так как пара «стоит» на побережье в зимней одежде.

К слову, не так давно артистка в самом деле отдыхала на Мальдивах с ухажером по имени Сергей, с которым она рассталась по возвращении в Москву.

16 февраля Волочкова раскрыла истинную причину расставания с банщиком. Она заявила, что Сергей оказался слишком мелочным мужчиной: прима сама оплачивала все расходы пары на Мальдивах, пока владелец банного комплекса пытался набрать популярность за счет звездной партнерши.

Более того, Волочкова отметила, что Кузнецов категорически отказывался принимать участие в съемках телепередач вместе с балериной, пока не получит гонорар. Роковой точкой в отношениях бывших возлюбленных стала наглая просьба Сергея: он попросил балерину вложить 12 миллионов рублей в строительство фитнес-центра, где банщик был бы управляющим.

Сам Сергей заверяет, что расстался со звездой из-за того, что она «ненавидит детей».

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