Минобрнауки пообещало бесплатное обучение отчисленным из зарубежных вузов

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Отчисленные из зарубежных университетов студенты смогут бесплатно продолжить обучение в учебных заведениях России. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки в понедельник, 28 февраля.

— Все граждане России, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах России бесплатно, — говорится в сообщении.

Среди вузов ведомство, в частности, назвало МГУ, СПбГУ, ВШЭ, а также МИФИ. Заявление министерства прозвучало после слов омбудсмена Татьяны Москальковой о том, что фиксируются случаи отчисления российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине, отмечает РИА Новости.

Помимо этого, в Минобрнауки сообщили о встрече министра Валерия Фалькова и Татьяны Москальковой. Так, ведомство заверило, что оказывает помощь студентам, приехавшим из ДНР и ЛНР и предоставляет им места в российских университетах.

Ведомство, как подчеркивается, принимает «беспрецедентные» меры по защите прав студентов из России, которых отчисляют из зарубежных вузов. Данную работу, заключили в Минобрнауки, будут вести вместе с аппаратом Москальковой.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.