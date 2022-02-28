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«А что, дружба не предполагает дружеский секс?»: Волочкова раскрыла подробности личной жизни

Георгий Соланович

Общество
«А что, дружба не предполагает дружеский секс?»: Волочкова раскрыла подробности личной жизни
Фото: instagram/volochkova_art

Расставшаяся с прежним возлюбленным балерина Анастасия Волочкова, 14 февраля выложила в своем Instagram фото другого мужчины, однако лицо его не показала. Теперь же артистка раскрыла внешность, возраст и имя нового избранника. Волочкова считает Дмитрия другом, но не исключает между ними и романтических отношений.

— Да, мы друзья. Близкие друзья. А что, дружба не предполагает дружеский секс? Предполагает. Очень яркий и хороший, я могу вам сказать. Да, молодая кровь. Если человеку хорошо со мной, несмотря на возраст, это тоже говорит о многом, — призналась она.

«А что, дружба не предполагает дружеский секс?»: Волочкова раскрыла подробности личной жизни Фото: Инстаграм Анастасии Волочковой

На данный момент Волочкова не ищет серьезных отношений, однако одной ей быть трудно — она счастлива с Дмитрием, передает издание «Собеседник».

21 февраля Волочкова подогрела слухи о новых отношениях с мужчиной, который моложе ее почти на 20 лет, опубликовав совместное фото. Снимок, якобы сделанный на мальдивском побережье, на самом деле представляет собой коллаж, выполненный в фоторедакторе.

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