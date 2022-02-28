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Полицейские задержали мошенника, попытавшегося ограбить оперативника

Елена Самойлова

Происшествия
Полицейские задержали мошенника, попытавшегося ограбить оперативника
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, Видное, проспект Ленинского Комсомола Карта всех событий

В Подмосковье полицейские задержали мужчину, пытавшегося похитить деньги оперативника путем мошенничества. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 28 февраля.

— Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Ленинскому городскому округу по подозрению в дистанционном мошенничестве задержан 28-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа, — заявила Волк.

По имеющимся данным, на служебный телефон оперативного сотрудника позвонил мужчина, представился его сыном и сообщил, что переходил дорогу в неположенном месте и попал под машину. В результате ДТП якобы серьезно пострадала девушка, находившаяся за рулем автомобиля.

Затем злоумышленник передал трубку своему сообщнику, исполнявшему роль следователя. Тот предложил решить вопрос о невозбуждении уголовного дела и непривлечении ребенка к ответственности за 900 тысяч рублей.

Полицейский решил продолжить разговор с целью дальнейшего задержания преступников и сказал, что имеет на руках только 295 тысяч рублей. Тогда аферист попросил передать ему хотя бы часть суммы. Оперативник согласился и назвал адрес встречи, одновременно предупредив коллег.

Подозреваемый был задержан после передачи пакета с купюрами в подъезде одного из домов на проспекте Ленинского Комсомола в Видном. Он пояснил, что является лишь курьером и деньги должен передать сообщнику.

Видео: МВД Медиа

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество». Мужчина заключен под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание всех участников преступления.

Похожим образом мошенники выманили деньги у столичной пенсионерки. Женщина отдала злоумышленникам 300 тысяч рублей за «спасение» попавшего в ДТП внука.

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