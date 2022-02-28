Полицейские задержали мошенника, попытавшегося ограбить оперативника
В Подмосковье полицейские задержали мужчину, пытавшегося похитить деньги оперативника путем мошенничества. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 28 февраля.
— Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Ленинскому городскому округу по подозрению в дистанционном мошенничестве задержан 28-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа, — заявила Волк.
По имеющимся данным, на служебный телефон оперативного сотрудника позвонил мужчина, представился его сыном и сообщил, что переходил дорогу в неположенном месте и попал под машину. В результате ДТП якобы серьезно пострадала девушка, находившаяся за рулем автомобиля.
Затем злоумышленник передал трубку своему сообщнику, исполнявшему роль следователя. Тот предложил решить вопрос о невозбуждении уголовного дела и непривлечении ребенка к ответственности за 900 тысяч рублей.
Полицейский решил продолжить разговор с целью дальнейшего задержания преступников и сказал, что имеет на руках только 295 тысяч рублей. Тогда аферист попросил передать ему хотя бы часть суммы. Оперативник согласился и назвал адрес встречи, одновременно предупредив коллег.
Подозреваемый был задержан после передачи пакета с купюрами в подъезде одного из домов на проспекте Ленинского Комсомола в Видном. Он пояснил, что является лишь курьером и деньги должен передать сообщнику.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество». Мужчина заключен под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание всех участников преступления.
Похожим образом мошенники выманили деньги у столичной пенсионерки. Женщина отдала злоумышленникам 300 тысяч рублей за «спасение» попавшего в ДТП внука.