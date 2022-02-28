Территории возле 193 столичных образовательных учреждений благоустроят в 2022 году

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Комплекс городского хозяйства до конца года проведет благоустройство территорий возле 193 объектов образования. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Запланированы работы по благоустройству территорий возле 193 образовательных учреждений общей площадью более 200 гектара. Мероприятия пройдут во всех округах столицы, только в Центральном административном округе приведем в порядок 40 таких объектов, — рассказал руководитель комплекса.

Заммэра отметил, в результате эти территории будут соответствовать современным стандартам. Они станут более комфортными для учащихся и доступными для жителей.

По словам Петра Бирюкова, специалисты Комплекса обновят пешеходные дорожки и проложат новые, а также отремонтируют детские и спортивные площадки и установят уличную мебель.

— При необходимости оборудуем системы освещения и видеонаблюдения, особое внимание уделим озеленению — запланирована высадка деревьев, кустарников и многолетних цветов, — добавил он.

Глава Комплекса городского хозяйства уточнил, что все работы планируют завершить к 1 сентября.

Ранее Петр Бирюков рассказал, что в центре столицы проведут капитальный ремонт одного из самых известных городских фонтанов — Пушкинского.